Bursa'da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

02.09.2022 02:56
Bursa'da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Bursa'da yüksek hızla makas atan sürücü 2 araca çarpıp takla attı.

Bursa'da yüksek hızla makas atan sürücü 2 araca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan bir kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza Merkez Osmangazi ilçesi, Fevzi Çakmak Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki 16 ADS 108 plakalı otomobil ile Fahrettin Selvi kontrolündeki 16 SLV 88 plakalı otomobilin arasından makas atarak geçmeye çalışan, kimliği henüz bilinmeyen 16 ARP 186 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle makas atmaya çalışan otomobil refüjdeki demir korkuluklara vurarak yola devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet Kaydı ve Emincan Kekik, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat çalışması neticesi bulundukları araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardın yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Ahmet Kaydı'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Ekipler kaza ile ilgili çalışma yaparken, makas atan aracın içindeki alkol şişeleri ise kameralara yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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