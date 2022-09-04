Bursa'da feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

04.09.2022 10:05
Bursa'da feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da yüksek hızla makas atan sürücü 2 araca çarpıp takla attı.

Bursa'da yüksek hızla makas atan sürücü 2 araca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan bir kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki 16 ADS 108 plakalı otomobil ile Fahrettin Selvi kontrolündeki 16 SLV 88 plakalı otomobilin arasından makas atarak geçmeye çalışan, kimliği henüz bilinmeyen sürücünün idaresindeki 16 ARP 186 plakalı otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. Çarpışmanın etkisiyle makas atmaya çalışan otomobil refüjdeki demir korkuluklara vurarak yola devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet Kaydı ve Emincan Kekik, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat çalışması neticesi bulundukları araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardın yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Ahmet Kaydı'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Öte yandan kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
500
Hırsızlık şebekesi, 35 bin araç taranarak kıskıvrak yakalandı Hırsızlık şebekesi, 35 bin araç taranarak kıskıvrak yakalandı Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:18 Bakan Soylu Diyarbakır Lice'de! Bırkleyn Mağaraları'nda türkülere eşlik edip halay çekti
09:12 Yiğit Bulut, zor durumda kalan Avrupalıların Türkiye'ye geleceğini belirterek uyarılarda bulundu: Malınızı ucuza kaptırmayın
08:40 Kadirov'dan Putin'e mesaj: Kovulmadan gitmek istiyorum
08:55 Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti
08:06 10 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi İsrail'de en çok konuşulan konu oldu
01:29 Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü
00:59 Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi
00:48 HDP'den Semra Güzel'in tutuklanmasına ilk tepki: Asla kabul edilemez
00:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Cristiano Ronaldo' açıklaması: Hiç mi hesap kitap yapan yok
00:45 İmam hatiplilere hakaret ettiği için ev hapsine çarptırılmıştı! Gülşen'in konserine orkestrası ve vokal grubu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 10:05:23. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement