Yunus polislerinden huzur denetimi - Son Dakika
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Yunus polislerinden huzur denetimi

31.07.2022 10:30
Yunus polislerinden huzur denetimi

Bursa'da yunus polisi ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik metruk binalarda denetim yaptı.

Bursa'da yunus polisi ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik metruk binalarda denetim yaptı. Binalarda bulunan şüpheli şahısların GBT kontrolleri yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri tarafından Kuruçeşme ve Mollaarap Mahallesi'nde bulunan metruk binalar, park ve bahçelerde vatandaşların huzur ve güvenliği için şüpheli şahıslar ve metruk binalar denetlendi. Uygulama çerçevesinde ekiplerin şüpheli gördüğü kişilere GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğu belirtildi. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunus polislerinden huzur denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunus polislerinden huzur denetimi - Son Dakika
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