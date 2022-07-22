Bursa'da yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı

22.07.2022 16:20
Bursa'da yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı

Bursa'da seyir halindeki motorize yunus ekipleri ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da seyir halindeki motorize yunus ekipleri ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 16 A 4812 plakalı motorize yunus ekipleri ile karşı yönden gelen ve sola dönmek isteyen 16 J 1422 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu direksiyon başında bulunan Komiser Yahya B. aracın ön camına çarparken, arkada oturan Gökhan I. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı - Son Dakika
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