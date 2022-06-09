Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Ankara Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek kişilik olan atv arazi aracına 4 genç aynı anda bindi. Trafiğin yoğunluğuna aldırmayan gençler ölüme kafa tutarak hızla ilerledi. Gençlerin tehlikeli anları bir başka sürücü tarafından çekildi. Yüreklerin ağıza geldiği o anlar vatandaşlar tarafından tepki topladı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yürekleri ağıza getiren yolculuk...4 genç, tek kişilik arazi aracına bindi - Son Dakika

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