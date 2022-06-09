Yürekleri ağıza getiren yolculuk...4 genç, tek kişilik arazi aracına bindi - Son Dakika
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Yürekleri ağıza getiren yolculuk...4 genç, tek kişilik arazi aracına bindi

09.06.2022 15:09

Yürekleri ağıza getiren yolculuk...4 genç, tek kişilik arazi aracına bindi Bursa'da 4 genç tek kişilik olan atv arazi aracına 4 kişi bindi.

Yürekleri ağıza getiren yolculuk...4 genç, tek kişilik arazi aracına bindi

BURSA - Bursa'da 4 genç tek kişilik olan atv arazi aracına 4 kişi bindi. Trafikte hızla ilerleyen araçtaki gençler yürekleri ağıza getirdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Ankara Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek kişilik olan atv arazi aracına 4 genç aynı anda bindi. Trafiğin yoğunluğuna aldırmayan gençler ölüme kafa tutarak hızla ilerledi. Gençlerin tehlikeli anları bir başka sürücü tarafından çekildi. Yüreklerin ağıza geldiği o anlar vatandaşlar tarafından tepki topladı.

Yürekleri ağıza getiren yolculuk...4 genç, tek kişilik arazi aracına bindi
Yürekleri ağıza getiren yolculuk...4 genç, tek kişilik arazi aracına bindi
Yürekleri ağıza getiren yolculuk...4 genç, tek kişilik arazi aracına bindi
Yürekleri ağıza getiren yolculuk...4 genç, tek kişilik arazi aracına bindi
Yürekleri ağıza getiren yolculuk...4 genç, tek kişilik arazi aracına bindi
Yürekleri ağıza getiren yolculuk...4 genç, tek kişilik arazi aracına bindi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürekleri ağıza getiren yolculuk...4 genç, tek kişilik arazi aracına bindi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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