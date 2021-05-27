Bursa'da 5 sığınmacı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.
Gemlik Gümrük Müdürlüğündeki liman güvenliği, 2 Mısır ve 3 Suriye uyruklunun geçiş için evraklarının bulunmadığını belirledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen sığınmacıların ifadelerinde, deniz yoluyla İtalya'ya kaçmak istediklerini söyledikleri öğrenildi.
Sığınmacılar işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da yurt dışına kaçmaya çalışan 5 sığınmacı gümrükte yakalandı - Son Dakika