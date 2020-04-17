Bursa'da yurttaki karantina süresi dolan 102 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, yetkililer tarafından sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Bursa 'da yurt dışından gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alınan 102 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

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