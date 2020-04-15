Bursa'da yurttaki karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi - Son Dakika

Bursa 'da, Sırbistan, Belarus ve Katar 'dan gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinaya alınan 201 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

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