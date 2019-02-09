Bursa'da Yüzlerce Yıllık Sanatı Yaşatan Ustaya Aktaş'tan Ziyaret
1 saat önce
Bursa'da 60 yıldır kaybolmaya yüz tutmuş mesleği yapan 81 yaşındaki kündekari ustası Cemal Tokgöz'ü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu tür kıymetli mesleklere destek vereceklerini söyledi.
Bursa
'da 60 yıldır kaybolmaya yüz tutmuş mesleği yapan 81 yaşındaki kündekari ustası Cemal Tokgöz'ü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, bu tür kıymetli mesleklere destek vereceklerini söyledi.
Sanata ve sanatkara verdiği desteklerle bilinen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 60 yıldır Bursa'da tarihi ve yeni yapılmış camilere kündekari eserleri yapan Cemal Tokgöz'ü iş yerinde ziyaret etti. Ustanın yaptığı her biri sanat eseri işleri dikkatle inceleyen Alinur Aktaş, ahşabın sanata dönüş hikayesini Cemal ustadan dinledi.
Bursa'nın son kündekari ustalarından olan ve en son Nilüfer Küçük Sanayi Camii'nin devasa ahşap kapılarını tek tek işleyerek yapan Tokgöz, Başkan Aktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları yaşatmak için özel bir çaba içinde olacaklarını dile getiren Başkan Alinur Aktaş, "Cemal usta Bursa'mızın önemli değerlerinden. Cemal usta Bursa'da farklı camilere yaptığı eserlerle kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatı 81 yaşına rağmen ayakta tutmaya çalışıyor. Böyle bir sanatkarı ve ahşap aşığını es geçmek olmazdı. Sanatın ilerlemesi kaçınılmaz bir gerçek. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber belirli meslekler kaybolmaya yüz tutuyor. Kündekari ahşabın özel şekil verilmiş hali. Ustamız Bursa'da bu mesleği yaşatan son ustalarımızdan biri. Büyükşehir Belediyesi olarak kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızın yaşatılması için özel gayret içindeyiz" dedi.
Başkan Aktaş, Cemal ustaya üzerine Bursa silueti işlenmiş ipek tablo hediye etti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:13 Kaynak: İHA
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