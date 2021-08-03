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Bursa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak - Son Dakika

Bursa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

03.08.2021 09:32
Bursa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 7 ilçedeki okul bahçelerinde kurduğu portatif yüzme havuzları, çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde hem eğlenme hem de yüzme öğrenme imkanı sunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 7 ilçedeki okul bahçelerinde kurduğu portatif yüzme havuzları, çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde hem eğlenme hem de yüzme öğrenme imkanı sunuyor. Orhangazi ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu bahçesine kurulan havuz, çocuklardan büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine büyük destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçedeki 7 noktada portatif yüzme havuzlarında çocuklara yüzme öğretiyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda devam eden 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesi kapsamında Osmangazi'de Pilot Sanayi İlkokulu, Nilüfer'de Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu, Yıldırım'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Mudanya'da Mütareke İlkokulu, Yenişehir'de Aydoğdubey İlkokulu, Orhangazi'de Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafakemalpaşa'da Mustafakemalpaşa Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu. 6-13 yaş aralığındaki çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de uzman eğitmenlerden ders alıyor. 5 Temmuz'da başlayan proje, 25 Ağustos'ta sona erecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çeşitli incelemelerde bulunmak üzere gittiği Orhangazi'de çocukların havuzdaki eğlenceli anlarına tanık oldu. Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Ahmet Kılıç, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti İl Başkanvekili Ufuk Ay ile birlikte çocuklarla ve velilerle sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, yüzme dersi alan çocuklara tişört hediye etti.

"Proje önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek"

Çocukların tatil zamanlarını olumlu yönde değerlendirmesini, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması hedeflediklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, ülkenin geleceği olan çocukları 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesi kapsamında havuzla buluşturduklarını belirtti. 7 ayrı noktada yapılan çalışmanın büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Aktaş, "Yaz sıcaklarından bunalan ve yüzme öğrenmek isteyen çocuklarımıza yüzme dersleri veriyoruz. Çocuklarımız farklı gruplar halinde katılıyor. 5 Temmuz'da başladığımız eğitimler Ağustos sonuna kadar devam edecek. Proje, önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek" dedi.

"Ülkemizin adını duyursunlar istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin şehre yeni havuzlar kazandırdığını anlatan Başkan Aktaş, Orhangazi ilçesine de yeni bir havuz kazandıracaklarını söyledi. Bursa'dan yetişen ve olimpiyatlarda derece yaparak bir ilki başaran Hatice Kübra İlgün örneğini veren Başkan Aktaş, "Hatice kızımızın Bursa'daki diğer çocuklara iyi örnek olacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediye spor bünyesinde 22 ayrı branşımız var. Çocuklarımızın en az bir spor veya sanat dalı ile ilgilenmesini istiyoruz. Çocuklarımızın şehrimizin ve ülkemizi adını tüm dünyaya duyursun istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Bursa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Bursa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Bursa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Bursa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Bursa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Bursa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Bursa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yüzme, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak - Son Dakika Spor


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