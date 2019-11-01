Son Dakika Haberleri: Bursa'da yüzme havuzunda gazdan zehirlenme
Son Dakika Güncel Bursa'da yüzme havuzunda gazdan zehirlenme

Bursa'da yüzme havuzunda gazdan zehirlenme

6 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kapalı yüzme havuzunda gazdan etkilenen çoğu çocuk çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da yüzme havuzunda gazdan zehirlenme, System.String[]

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kapalı yüzme havuzunda gazdan etkilenen çoğu çocuk çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, yetkililer, havuzdaki çocukların rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans, rahatsızlanan çocukları ve havuz personelini çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kimyasal gaz kokusu nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde ölçümlerde bulundu.

İncelemede havuz suyu için kullanılan kimyasal sıvıların bulunduğu kabın kapağının açık kaldığı belirlendi.

"30 kişi gazdan etkilendi"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pH-klor kimyasallarının bulunduğu kabın kapağının açık kalması nedeniyle etrafa gaz yayıldığını, gazdan etkilenenler olduğunu söyledi.

Yüzme havuzundaki suya herhangi bir kimyasal madde karışmasının söz konusu olmadığını kaydeden Canbolat, "Uçucu gaz olarak havuz bölümüne gitmiş. Toplamda 25'i çocuk 30 kişi etkilendi. 5 yetişkin personel. Konuyla ilgili Valilik olarak idari soruşturma başlattık. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatıldı." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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