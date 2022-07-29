Yüzme havuzunda yangın paniği; 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Yüzme havuzunda yangın paniği; 4 kişi dumandan etkilendi

29.07.2022 11:56
Yüzme havuzunda yangın paniği; 4 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da yüzme havuzunun mutfak kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bursa'da yüzme havuzunun mutfak kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden 2 cankurtaran ve 2 vatandaş dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde hizmet veren yüzme havuzunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre mutfağın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar görevli personele bilgi verdi. 112 Acil Çağrı Merkezinden yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplerin müdahalesine yardım etmek isteyen 2 cankurtaran ve 2 vatandaş dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 4 kişiye oksijen desteği verdi. Kısa sürede söndürülen yangın yüzme havuzunda paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüzme havuzunda yangın paniği; 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzme havuzunda yangın paniği; 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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