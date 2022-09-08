Bodrum kattaki depoya baskında sağlıksız 1,5 ton beyaz et imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum kattaki depoya baskında sağlıksız 1,5 ton beyaz et imha edildi

08.09.2022 13:39
Bodrum kattaki depoya baskında sağlıksız 1,5 ton beyaz et imha edildi

BURSA'da zabıta ekipleri, kötü koku şikayeti üzerine baskın düzenledikleri apartmanın bodrum katında et deposuyla karşılaştı.

BURSA'da zabıta ekipleri, kötü koku şikayeti üzerine baskın düzenledikleri apartmanın bodrum katında et deposuyla karşılaştı. Zabıtaya ruhsat diye fatura gösteren yabancı uyruklu işletme sahibine 51 bin 200 TL ceza kesilirken, sağlıksız koşullarda depolanarak piyasaya sürülmeye hazırlanılan son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et imha edildi.

Çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine Osmangazi ilçesinin Selimiye Mahallesi 11'inci Bahçe Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katına, zabıta ekiplerince baskın düzenlendi. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte gittikleri adreste etlerin depolandığını gördü. Yapılan incelemede, piyasa sürülmeye hazır, tavuk etleri bulundu. Hijyen kurallarına uyulmaksızın, sağlıksız koşullarda depolanan ürünlerin son kullanma tarihlerinin de geçtiği tespit edildi.

RUHSAT DİYE FATURA GÖSTERDİZabıta ekipleri, yabancı uyruklu olduğu belirlenen kaçak işletmenin sahibine, iş yeri ruhsatının olup olmadığını sordu. Ruhsatı olduğunu söyleyen işletme sahibi, ekiplere ruhsat diye fatura gösterdi.

Denetimler sonucunda, belediye temizlik ekiplerince toplanan, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,5 ton beyaz et imha edildi. Et işleme ruhsatı olmadığı belirlenen iş yerine, hijyen kurallarına uymamak ve işletme kayıt belgesi bulundurmamaktan 51 bin 200 TL ceza kesildi.


YORUMLAR
500
Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı
Kaynak: DHA

Osmangazi, Selimiye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum kattaki depoya baskında sağlıksız 1,5 ton beyaz et imha edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:51:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum kattaki depoya baskında sağlıksız 1,5 ton beyaz et imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement