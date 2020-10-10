Bursa'da zabıtadan kapsamlı korona denetimi - Son Dakika

Bursa'da zabıtadan kapsamlı korona denetimi

10.10.2020 14:10
Bursa'da zabıtadan kapsamlı korona denetimi, System.String[]

Korona virüs salgınına karşı denetimlerini yoğun bir şekilde sürdüren arttıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde 9 bin 870 noktada çalışma gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınına karşı denetimlerini yoğun bir şekilde sürdüren arttıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde 9 bin 870 noktada çalışma gerçekleştirdi.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 13 Mart'tan itibaren teyakkuz halinde olan Osmangazi Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için yoğun mesai harcıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan kafe, restoran ve pazar yerlerinde düzenli olarak maske ile sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler, gıda satışı yapan işyerlerini hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda sıkı takibe alıyor.

Belediye ekipleri, son 10 günde bin 200 işyeri ve 190 pazar alanını denetledi. Vatandaşlara 8 bin 400 adet maske dağıtan zabıta ekipleri, 37 pazar alanına da 80 adet dezenfektan aparatı koyarak hijyen desteği sağladı.

Halkın sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara sağlıklı ortam sağlamak adına zabıta ekiplerinin denetimleri büyük titizlikle sürdürmeye devam edeceğini söyledi. - BURSA

Bursa'da zabıtadan kapsamlı korona denetimi
Bursa'da zabıtadan kapsamlı korona denetimi
Bursa'da zabıtadan kapsamlı korona denetimi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da zabıtadan kapsamlı korona denetimi - Son Dakika

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