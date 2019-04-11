Bursa'da Zabıtadan Seyyar Satıcılara Operasyon
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Osmangazi metro istasyonu önü ve Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki seyyar satıcılar ile kaldırım işgali yapan firmalara yönelik operasyon yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:38 Kaynak: İHA
'na bağlı ekipler, Osmangazi
metro istasyonu önü ve Fevzi Çakmak
Caddesi'ndeki seyyar satıcılar ile kaldırım işgali yapan firmalara yönelik operasyon yaptı.
Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki seyyar satıcılar ile kaldırımların işyerleri tarafından işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı. En fazla seyyar satıcının bulunduğu Osmangazi metro istasyonu önü ve Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapılan denetimlere Osmangazi Belediyesi
Zabıta ekipleri ve polis de destek verdi. Operasyonda daha önce yapılan uyarılara rağmen kaldırımları boşaltmayan işyerlerinin kaldırım üzerinde bulunan 5 adet reklam standı, 2 işyerine ait tabure ve sandalyeler, 7 adet seyyar tatlı arabası, 8 mısır arabası, 2 boks makinesi ile birlikte 2 çerçiciye ait malzemelere el konuldu.
El konulan malzemeler depoya kaldırılırken, kaldırım işgali yapan işyerleri hakkında da encümen kararı doğrultusunda para cezası uygulanacak. - BURSA
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