Bursa'da zabıtaya sinirlenen sokak müzisyenleri gitarlarını parçaladı!

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesinde metro içerisinde iziniz olarak gitar çalarak şarkı söyleyen ve para toplayan gençlere zabıta ekipleri müdahale etti.

GİTARINI KIRDI

Duruma sinirlenen gençler gitarı kırarak ekiplere tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu ve metronun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ŞİKAYET ALDIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Zabıta yetkilileri, yönetmelik sebebiyle metro içinde izinsiz şarkı söylenmesine ve para toplanmasına izin verilmeyeceğini, vatandaşlardan da bu konuda şikayet aldıklarını dile getirdiler.