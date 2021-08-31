Bursa'da Zafer Bayramı coşkusu uçurtmalarla yaşandı - Son Dakika
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Bursa'da Zafer Bayramı coşkusu uçurtmalarla yaşandı

31.08.2021 02:35
Bursa'da Zafer Bayramı coşkusu uçurtmalarla yaşandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlanan 'Bursa Uçurtma Şenliği', Yunuseli Havaalanı'nda yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluşmasıyla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlanan 'Bursa Uçurtma Şenliği', Yunuseli Havaalanı'nda yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluşmasıyla başladı.

Bursa'nın festival ve şenlik şehri hale gelmesi için renkli çalışmaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 'Uçurtma Şenliği' düzenledi. Yunuseli Havaalanı'ndaki şenliğe Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Katılan herkese uçurtma malzemelerinin hediye edildiği şenlikte, aileler çocuklarıyla birlikte kendi uçurtmalarını hazırladı.

Yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluştuğu şenlikte, palyaço gösterileri, oyun alanları, yüz boyama, çuval yarışı gibi birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. Birnefestival sanatçılarının da sahne aldığı şenlikte, canlı DJ performansıyla da Bursalılar unutulmaz bir gün geçirdi. Ailece şenliğe katılarak uçurtmalarını uçuran vatandaşlar, gökyüzünde oluşan renk cümbüşüne de ortak oldu. Hazırlanan alanda eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, gün boyunca anne ve babalarıyla uçurtmaların keyfini de çıkardı.

Şenlik kapsamında yapılan atölye çalışmalarında çocuklarla bir araya gelerek kendi elleriyle uçurtma yapmalarını sağlayan dünyaca ünlü uçurtma sanatçı Zahit Mungan da kendisine ait birçok devasa uçurtmayı uçurarak katılanlara görsel şölen yaşattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Havaalanı'ndaki 'Uçurtma Şenliği'ne katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Oyun alanlarında ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlenen çocuklarla sohbet eden Başkan Aktaş, uçurtma uçurarak ailelerin coşkusuna ortak oldu. Dünyaca ünlü uçurtma ustası Zahit Mungan'ı da ziyaret eden Başkan Aktaş, sanatçıyı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mungan'ın özel olarak hazırladığı uçurtmalardan birini uçuran Başkan Aktaş, sanatçıyla çalışmaları hakkında sohbet etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılını büyük coşkuyla kutladıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile gazi ve şehitleri rahmet ve minnetle andı.

30 Ağustos'un, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı önemli bir tarih olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Yunus Havaalanı'ndaki Uçurtma Şenliği'nde çocuklarımızın aileleriyle birlikte coşkusunu görüyoruz. Ünlü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan da hazırladığı uçurtmalarını uçuruyor. Onun eşliğinde çocuklarımız bir atölye çalışması yaptı. Atölyeye katılanlar ve diğer çocuklarımız burada kendi hazırladıkları uçurtmaları uçurdular. Yüzlerce uçurtma havada ve aileler büyük mutlulukla çocuklarını izliyor" dedi.

Yunuseli Havaalanı'nın bundan sonra çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağını dile getiren Başkan Aktaş, Eylül ayı içerisinde Teknofest'in önemli ayaklarından bir tanesinin de Bursa'da yapılacağını hatırlattı.

Şehir dışından gelenlerin farklı kategorilerde ağırlanacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu alanda yine farklı farklı etkinlikler hayat bulacak. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. Bülten

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uçurtma Şenliği, 30 Ağustos, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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