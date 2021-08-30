BURSA'DA ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 'UÇURTMA ŞENLİĞİ' DÜZENLENDİ - Son Dakika

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Bursa Uçurtma Şenliği'nde birbirinden ilginç yüzlerce uçurma gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 'Uçurtma Şenliği' düzenledi. Yunuseli Havaalanı'ndaki şenliğe Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Katılan herkese uçurtma malzemelerinin hediye edildiği şenlikte, aileler çocuklarıyla birlikte kendi uçurtmalarını hazırladı. Yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluştuğu şenlikte, palyaço gösterileri, oyun alanları, yüz boyama, çuval yarışı gibi birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. Ailece şenliğe katılarak uçurtmalarını uçuran vatandaşlar, gökyüzünde oluşan renk cümbüşüne de ortak oldu. Hazırlanan alanda eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, gün boyunca anne ve babalarıyla uçurtmaların keyfini çıkardı. Şenlik kapsamında yapılan atölye çalışmalarında çocuklarla biraraya gelerek kendi elleriyle uçurtma yapmalarını sağlayan dünyaca ünlü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan da kendisine ait birçok devasa uçurtmayı uçurarak katılanlara görsel şölen yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Uçurtma Şenliği'ne katılarak doyasıya eğlenen çocuklarla sohbet etti, ailelerin coşkusuna ortak oldu. Dünyaca ünlü uçurtma ustası Zahit Mungan'ı da ziyaret eden Başkan Aktaş, sanatçıyı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Mungan'ın özel olarak hazırladığı uçurtmalardan birini uçuran Başkan Aktaş, sanatçıyla çalışmaları hakkında sohbet etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılını büyük coşkuyla kutladıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile gazi ve şehitleri rahmet ve minnetle andı. 30 Ağustos'un, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı önemli bir tarih olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Yunus Havaalanı'ndaki Uçurtma Şenliği'nde çocuklarımızın aileleriyle birlikte coşkusunu görüyoruz. Ünlü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan da hazırladığı uçurtmalarını uçuruyor. Onun eşliğinde çocuklarımız bir atölye çalışması yaptı. Atölyeye katılanlar ve diğer çocuklarımız burada kendi hazırladıkları uçurtmaları uçurdular. Yüzlerce uçurtma havada ve aileler büyük mutlulukla çocuklarını izliyor? dedi.

Yunuseli Havaalanı'nın bundan sonra çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağını dile getiren Başkan Aktaş, Eylül ayı içerisinde Teknofest'in önemli ayaklarından bir tanesinin de Bursa'da yapılacağını bildirdi. Şehir dışından gelenlerin farklı kategorilerde ağırlanacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu alanda yine farklı farklı etkinlikler hayat bulacak. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun? diye konuştu.