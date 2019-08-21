Son Dakika Haberleri: Bursa'da zararlı tırtıllara karşı biyolojik mücadele
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Bursa'da zararlı tırtıllara karşı biyolojik mücadele

1 saat önce

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, ilk kez geçen yıl İnegöl Tahtaköprü'de tespit edilen ve özellikle kayın ağaçlarını hedef alan kızıl kuyruklu tırtıl zararlılarına karşı biyolojik mücadele yürütüyor.

Bursa'da zararlı tırtıllara karşı biyolojik mücadele, System.String[]
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, ilk kez geçen yıl İnegöl Tahtaköprü'de tespit edilen ve özellikle kayın ağaçlarını hedef alan kızıl kuyruklu tırtıl zararlılarına karşı biyolojik mücadele yürütüyor.
Orman Bölge Müdürlüğünün, birçok üniversitenin orman entomoloji (böcek bilimi) ana bilim dalı öğretim üyeleri ile yaptığı istişareler sonucu zararlı türün görüldüğü sahalara çevreye zarar vermeyen bakteri ile mücadele başlatıldı.
Ekipler, zararlı tırtılın görüldüğü yerlere çevreye zarar vermeyen biyolojik bakteri türü bırakıyor.
Şu an sadece kayın ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanlarda görülen zararlı tırtıl türünün yayılışının kontrol altına alınma çalışması devam ediyor.
Tahtaköprü Mevkii, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:26 Kaynak: AA
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