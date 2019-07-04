Bursa'da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 2 gözaltı
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BURSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilo 125 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.Y.'nin evinde 2 silah bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:46 Kaynak: DHA
BURSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilo 125 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.Y.'nin evinde 2 silah bulundu. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince önceden belirlenen 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen B.Y. ve E.Ö. isimli 2 kadın yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 1 kilo 125 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 5 bin 400 TL ele geçirilirken B.Y.'nin evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri yapılan şahıslardan E.Ö.'ye adli işlem yapılırken, B.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
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