Bursa'da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon 2 gözaltı
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Bursa'da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon 2 gözaltıBursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilo 125 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.Y.?nin evinde 2 silahla yakalandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:39 Kaynak: DHA
'da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon 2 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kilo 125 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.Y.?nin evinde 2 silahla yakalandı.
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ekiplerince önceden belirlenen 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen B.Y. ve E.Ö. isimli 2 kadın yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 1 kilo 125 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 5 bin 400 TL ele geçirilirken B.Y.?nin evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyette ilk işlemleri yapılan şahıslardan E.Ö'ye adli işlem yapılırken, B.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
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