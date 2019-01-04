Bursa'da Zehir Tacirlerine Şafak Operasyonu: 18 Gözaltı
32 dakika önce
BURSA'da sabahın ilk ışıklarında narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen şafak baskınında 18 kişi gözaltına alındı.
BURSA'da sabahın ilk ışıklarında narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen şafak baskınında 18 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyona destek veren Özel Harekat Ekipleri, kapıları koçbaşı ile kırdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi
ve Yıldırım
ilçelerinde 5 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Sabah
saatlerinde düzenlenen operasyonla 150 polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak şafak baskını yaptı. Özel Harekat polisleri, uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alırken, kapılar koçbaşı ile kırıldı. Şüpheliler yere yatırılırken narkotik madde arama köpeği 'Rona' da evlerde detaylı arama yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda 60 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 10 gram kokain, bir miktar bonzai ve ecstasy, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait bir miktar mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 2 bin 485 lira, ayrıca 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - Bursa
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:52 Kaynak: DHA
Canlı Yayında Cesetlerin Yerini Söyleyince Polis Harekete Geçti
Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı
Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı
Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı