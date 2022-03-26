Bursa'da zehirlenen 9 köpek öldü - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zehirlenen 9 sahipsiz köpek telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde iki farklı ihbarı değerlendiren Jandarma ve Mudanya Belediyesi ekipleri, 4'ü yavru 9 köpeğin öldüğünü belirledi. Ekipler, 3'ü yavru 5 köpeği ise tedavi için veterinere götürdü.
Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesince yapılan incelemede köpeklerin zehirlendiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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