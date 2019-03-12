Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Zengin Mutfağı" Oyunu Sahnelendi

Bursa'da "Zengin Mutfağı" Oyunu Sahnelendi

7 dakika önce

Usta oyuncu ve yönetmen Şener Şen'in başrol aldığı "Zengin Mutfağı" oyunu Bursa'da sahnelendi.

Usta oyuncu ve yönetmen Şener Şen'in başrol aldığı "Zengin Mutfağı" oyunu Bursa'da sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vasıf Öngören tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal'ın üstlendiği oyun Bursalı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Oyunda Şener Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi oyuncular eşlik etti.

Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor.

Gecenin sonunda seyircileri selamlayan Şener Şen ve oyuncu ekibi uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Yönetmen, Şener Şen, Bursa, Güncel
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