Bursa'da, Zenginleştirilmiş Alüminyum Ele Geçirildi

BURSA'da, 1 külçe zenginleştirilmiş alüminyum ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da, 1 külçe zenginleştirilmiş alüminyum ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Nükleer enerji, füze ve el yapımı patlayıcı imalatında kullanılabileceği belirtilen alüminyumun 2 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte belgelerle Türkiye'ye sokulan zenginleştirilmiş alüminyumun kente getirileceğini belirleyip, harekete geçti. Jandarma ekipleri, Karacabey ilçesinde yol üzerinde yaptıkları uygulama sırasında 3 aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçlarda yapılan aramada, 3 kiloluk silindir külçe halinde zenginleştirilmiş alüminyum ele geçirildi. Jandarma ekipleri maddeyi pazarlamaya hazırlanan B.D., H.C., H.İ.Y., D.G., R.A., K.A., M.F., F.T. ve F.Ç.'yi gözaltına aldı.



Zenginleştirilmiş alüminyumun, uluslararası suç ve terör örgütleri tarafından nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılabileceği belirtildi. 2 milyon doların üzerinde değeri olduğu değerlendirilen madde, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.



Şüphelilerin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



- Bursa

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