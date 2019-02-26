Son Dakika Haberleri: Bursa'da Zenginleştirilmiş Saf Alüminyum Ele Geçirildi

Bursa'da Zenginleştirilmiş Saf Alüminyum Ele Geçirildi

10 dakika önce

Bursa'da, uluslararası suç şebekeleri ve terör örgütleri tarafından yasa dışı amaçlarla kullanılabileceği değerlendirilen 3 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi.

Bursa'da Zenginleştirilmiş Saf Alüminyum Ele Geçirildi, System.String[]
Bursa'da, uluslararası suç şebekeleri ve terör örgütleri tarafından yasa dışı amaçlarla kullanılabileceği değerlendirilen 3 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yurda yasa dışı yollarla ve sahte belgeler düzenleyerek, uluslararası suç örgütleri tarafından nükleer enerji, füze imalatı ve terör örgütlerinin el yapımı patlayıcı madde imalatında kullanabileceği öngörülen, saf alüminyum olduğu değerlendirilen madde soktuğunu belirledi.

Bu kişilerin söz konusu maddeyi pazarlamaya hazırlandığını öğrenen ekipler, Karacabey ilçesinde düzenledikleri operasyonda B.D, H.C, H.İ.Y, D.G, R.A, K.A, M.F, F.T. ve F.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait 3 araçta arama yapan jandarma ekipleri, 3 kilogram ağırlığında zenginleştirilmiş saf alüminyum olduğu değerlendirilen madde buldu. Bu maddenin piyasa değerinin 2 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Söz konusu madde, incelenmek üzere Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi.

Zanlılar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:59 Kaynak: AA

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