Kimliği ve belirli ölçüde çürüdüğü için cinsiyeti tespit edilemeyen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA

Orhangazi, Yeniköy, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da zeytin bahçesine getirilen gübrenin içinde ceset bulundu - Son Dakika

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