Bursa'da zeytinliğe devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücretle ilgili ipucu verdi

Ali Koç: Mesut Özil transferine eskisinden daha yakınız

Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası

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