Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinliğe devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Hüseyin Elçin (47) yönetimindeki 16 AL 641 plakalı kamyon, Gemlik'ten Sölöz istikametine seyir halindeyken Akharem Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi.
Kazanın ardından sürücü, kamyonun içinde sıkıştı.
Vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da zeytinliğe devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika