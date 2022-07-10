Sürücü Şen ile otomobilde bulunan Ömer Faruk Rençber ve Tolga Yakışan yaralandı. Bu sırada motor kısmı alev alan otomobil, olayı fark eden vatandaşlarca söndürüldü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.