Zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

10.07.2022 13:33

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Orhangazi ilçesinden İznik'e doğru hareket halindeki Muhammet Talha Şen (26) idaresindeki 41 DR 528 plakalı otomobil, Üreğil Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi.

Sürücü Şen ile otomobilde bulunan Ömer Faruk Rençber ve Tolga Yakışan yaralandı. Bu sırada motor kısmı alev alan otomobil, olayı fark eden vatandaşlarca söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

YORUMLAR
500
Tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:04 Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
14:43 Güvenlik zafiyeti can aldı! Gondoldan düşen Ahmet'in feci ölümü...
14:30 Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi
14:18 Kadir Şeker yeniden demir parmaklıkların arkasına mı gönderilecek? Duran ailesinin avukatından "tahliye" kararına itiraz geldi
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
13:41 "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu
13:38 Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi
13:23 HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 15:14:17. #1.11#
SON DAKİKA: Zeytinliğe devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement