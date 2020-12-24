Zeytinliğe savrularak hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza yerine, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa 'da yoldan çıkarak zeytinliğe savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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