Zeytinlikte erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kişinin öldüğü belirlenirken cesedin Ferit Ertürk'e (15) ait olduğu anlaşıldı.

Nilüfer ilçesi Geçit Mahallesi Asude Sokak'taki alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin durumu bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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