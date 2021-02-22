Bursa'da, zincir market şubesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da, zincir market şubesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

22.02.2021 00:01
Bursa'da, zincir market şubesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

BURSA'da, bir zincir market şubesinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'da, bir zincir market şubesinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Marketin depo kısmındaki  malzemelerde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Sıracevizler Mahallesi Bahçe Sokak'taki bir marketler zincirinde meydana geldi. Marketin depo kısmındaki boş karton kutular, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Marketten çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından, yangın büyümeden söndürüldü. Yangının meydana geldiği marketin depo kısmındaki malzemelerde maddi hasar olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Market, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da, zincir market şubesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da, zincir market şubesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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