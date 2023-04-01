Bursa'da zincir markette müşteri ile kasiyerin kavgası kamerada - Son Dakika
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Bursa'da zincir markette müşteri ile kasiyerin kavgası kamerada

01.04.2023 10:51

Bursa'da zincir markette müşteri ile kasiyerin kavgası kamerada Bursa'da bir zincir markette kasiyer ile müşterinin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da zincir markette müşteri ile kasiyerin kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da bir zincir markette kasiyer ile müşterinin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Zincir marketten ürün alan kişi iddiaya göre, ürünü değiştirmek için tekrar mağazaya geldi. Kasada bulunan görevli ile anlaşamayan müşteri tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken araya diğer müşterilerin girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı.

O anlar alışveriş için başka bir müşterinin cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da zincir markette müşteri ile kasiyerin kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da zincir markette müşteri ile kasiyerin kavgası kamerada - Son Dakika
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