Bursa'da zincirleme kaza : 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da zincirleme kaza : 1'i ağır 5 yaralı

09.08.2022 05:25

Bursa'da zincirleme kaza : 1'i ağır 5 yaralı Bursa'da bir otomobil çimleri sulayan sulama tankerine arkadan çarptı.

Bursa'da bir otomobil çimleri sulayan sulama tankerine arkadan çarptı. 4 aracın karıştığı feci kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi istikametine seyir halinde olan 41 ED 712 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken önündeki çim sulama tankerini fark etmeyerek arkadan hızla çarpıp yola savruldu. Aynı istikamette seyir halinde olan 16 MA 9762 plakalı araç ve 16 JKN 94 plakalı servis aracı duramayınca, yola savrulan otomobile çarptı. Feci kazada 41 ED 712 plakalı araçta bulunanlardan 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, servis aracında ve 16 MA 9762 plakalı otomobilde bulunanlardan ise 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışanları kurtararak sağlık çalışanlara teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, Bursa-İzmir Yolu'nun Bursa'ya gidiş istikameti kısa süre trafiğe kapandı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da zincirleme kaza : 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da zincirleme kaza : 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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