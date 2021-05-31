Bursa'da zincirleme kaza; 1'i çocuk, 5 yaralı - Son Dakika

Bursa'da zincirleme kaza; 1'i çocuk, 5 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Hatime Uysal (41) yönetimindeki 16 KL 932 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp önünde giden Gürkan İri (32) yönetimindeki 16 Z 0029 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet de önündeki Bürol Küçükbodur (43) yönetimindeki 61 ACL 602 plakalı otomobile çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Gürkan İri ve yanındaki Yiğit K.(12) ile 16 KL 932 plakalı otomobilin sürücüsü Hatime Uysal ile beraberindeki İsmail Berat U. (14) ve Sudenaz U.(3) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle kapanan karayolunun Bursa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.



Son Dakika

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı

Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma

Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor

Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti

Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar

Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor

FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi

Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış