Bursa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
17 dakika önce
Bursa'da seyir halindeki otomobilin aniden fren yapmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.
Bursa
'da seyir halindeki otomobilin aniden fren yapmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Bir araç bankete çıkarken, 2 vatandaş yaralandı.
Kaza, Davutdede Mahallesi Ankara
yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BFS 391 plakalı otomobil sürücüsü, önündeki aracın aniden yavaşlamasıyla frene bastı. Sürücünün ani freniyle, arkasında seyreden araçlar birbirlerine çarptı. Kamyonetin çarptığı otomobil bankete çıkarken, 2 vatandaş yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki çeşitli hastanelere götürürken, polis güvenlik tedbiri aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünü arıyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:19 Kaynak: İHA
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