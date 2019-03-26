Son Dakika Haberleri: Bursa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

20 dakika önce

Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralıBURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobilin aniden fren yapmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobilin aniden fren yapmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Bir araç bankete çıkarken, 2 vatandaş yaralandı.
Kaza, Davutdede Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BFS 391 plakalı otomobil sürücüsü, önündeki aracın aniden yavaşlamasıyla frene bastı. Sürücünün ani freniyle, arkasında seyreden araçlar birbirlerine çarptı. Kamyonetin çarptığı otomobil bankete çıkarken, 2 vatandaş yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki çeşitli hastanelere götürürken, polis güvenlik tedbiri aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünü arıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi Börekçi, İstiklal Marşı'nı Okuyan Müşterilerine Bedava Börek Veriyor Malatya'da Depremde Bazı Evler Hasar Gördü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 02:41:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]