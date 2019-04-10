Bursa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
1 saat önce
BURSA (İHA) – Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:06 Kaynak: İHA
BURSA (İHA) – Bursa
'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Bursa- İzmir
otobanı Hal Kavşağı'nda sağanak yağış sonrası yerlerin kayganlaşmasıyla 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1 ağır 2 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralı Uludağ
Üniversite Tıp Fakültesine Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu tekrardan ulaşıma açıldı. Polis
ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
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