Son Dakika Haberleri: Bursa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

1 saat önce

Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı, System.String[]
Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Bursa- İzmir otobanı Hal Kavşağı'nda sağanak yağış sonrası yerlerin kayganlaşmasıyla 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1 ağır 2 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralı Uludağ Üniversite Tıp Fakültesine Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu tekrardan ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

(Hakan Gönül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:26 Kaynak: İHA
İzmir, Bursa, Güncel
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