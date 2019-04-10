Bursa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
1 saat önce
Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:26 Kaynak: İHA
'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Bursa- İzmir
otobanı Hal Kavşağı'nda sağanak yağış sonrası yerlerin kayganlaşmasıyla 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1 ağır 2 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralı Uludağ
Üniversite Tıp Fakültesine Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu tekrardan ulaşıma açıldı. Polis
ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
(Hakan Gönül/İHA)
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