Bursa'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
19 dakika önce
BURSA'nın Karacabey ilçesinde 1 TIR ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
BURSA'nın Karacabey
ilçesinde 1 TIR ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa- İzmir
karayolunun kırsal Yenikaraağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İzmir istikametine giden Mustafa Işık
idaresindeki 06 FP 7218 çekici plakalı TIR'a bağlı 06 BIN 195 plakalı dorseye aynı istikamette seyreden Eren Bayraktar idaresindeki 35 ADF 906 plakalı otomobil arkadan çarptı. Arkadan gelen Tuncay Karakurt
idaresindeki 10 Z 6176 plakal otomobil de TIR'a çarpan otomobile çarptı. Her iki otomobil de orta refüje savruldu. Kazada, 10 Z 6176 plakalı otomobilin sürücüsü Tuncay Karakurt ile aynı araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:31 Kaynak: DHA
150 Kiloluk Orkinos Tezgaha Çıkınca Vatandaşların İlgi Odağı Oldu
Uludağ'da Eksi 15 Derecedeki Festivale Binlerce Kişi Katıldı
16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı
Laf Attıkları Genç Kızı ve Sevgilisini Öldüresiye Döven Saldırganlar Serbest Bırakıldı