Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı

15.05.2022 20:24
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Son dakika haberler... Kaza içinde kaza kamerada.

Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza da cip, hafif ticari araç ve elektrikli bisiklet çarpıştı; 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Osmaniye mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziler sokaktan Altay caddesine doğru çıkan Rana Yakşi yönetimindeki 16 KRA 54 plakalı Cip, Altay caddesi üzerinde seyir halinde olan Fuat Kutluer Yönetimindeki 16 Y 5277 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ise yol kenarında seyir halinde olan İsa Elbasra yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle araçların sürücüleri ile cipteki yolcular Tuğçe Nehir Çiffiliz (11), Eylül Çiffiliz ve elektrikli bisikletin arkasında oturan Suriye uyruklu Allavi Elbasra yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kaza içinde kaza kamerada... Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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