Bursa'da Zincirleme Kaza...7 Araç Birbirine Girdi: 1'i Ağır 2 Yaralı
1 saat önce
Bursa'da zincirleme kaza...7 araç birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralıBURSA - Bursa otobanında meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:21 Kaynak: İHA
'da zincirleme kaza...7 araç birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı
BURSA - Bursa otobanında meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi.Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa- İzmir
Otobanı Hal Kavşağı'nda sağanak yağış sonrası yerlerin kayganlaşmasıyla meydana gelen kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada 43 AS 057 plakalı araç sürücücüsü ağır yaralanırken diğer araçta bulunan bir kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Uludağ
Üniversite Tıp Fakültesi'ne kaldırılan aracın sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza sebebiyle kapanan yol kazaya araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu tekrardan trafiğe açıldı. Polis
ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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