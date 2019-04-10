Son Dakika Haberleri: Bursa'da Zincirleme Kaza...7 Araç Birbirine Girdi: 1'i Ağır 2 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Kaza...7 Araç Birbirine Girdi: 1'i Ağır 2 Yaralı

1 saat önce

Bursa'da zincirleme kaza...7 araç birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralıBURSA - Bursa otobanında meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi.

Bursa'da zincirleme kaza...7 araç birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA - Bursa otobanında meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi.Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa- İzmir Otobanı Hal Kavşağı'nda sağanak yağış sonrası yerlerin kayganlaşmasıyla meydana gelen kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada 43 AS 057 plakalı araç sürücücüsü ağır yaralanırken diğer araçta bulunan bir kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi'ne kaldırılan aracın sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza sebebiyle kapanan yol kazaya araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu tekrardan trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:21 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşini ve Kayınvalidesini, Domuz Bağı İle Bağlayıp Koli Bandıyla Boğarak Öldürdü Bunu da Gördük! Seçimi Kaybeden Muhtar, Muhtarlık Binasını Boşalttı Kaza Yapan Kamyonetteki Bebek Yola Böyle Fırladı Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 00:45:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Zincirleme Kaza...7 Araç Birbirine Girdi: 1'i Ağır 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]