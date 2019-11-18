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Bursa'da zincirleme kaza: 7 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Bursa'da zincirleme kaza: 7 yaralı, System.String[]

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Mimar Sinan alt geçidinde meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 48 KJ 206 plakalı otomobil, F.Ç.'nin kullandığı 08 AG 559 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.Ç.'nin kontrolünden çıkan hafif ticari araç, S.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüse çarptı. Zincirleme kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 1'i çocuk 7 kişiyi ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:29 Kaynak: DHA
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