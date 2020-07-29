Bursa'da zincirleme kaza: Fatmagül öldü, 4 yaralı - Son Dakika

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:22

Kaynak: DHA

YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti

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