Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası
37 dakika önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 otomobil hasar gördü.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 otomobil hasar gördü.
Batuhan Kazancı
yönetimindeki 16 KB 680 plakalı otomobil, Beyazıt Caddesi'nde yan yoldan çıkan Mahmut Yılmaz
yönetimindeki 16 KOD 55 plakalı otomobille ardından park halindeki 16 D 0265 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 16 D 0265 plakalı otomobilde park halindeki 16 RE 861 plakalı otomobilin üstüne çıktı.
Park halindeki iki otomobilin de hasar gördüğü kazanın ardından hasarlı araçları çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:50 Kaynak: AA
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