Son Dakika Haberleri: Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası

37 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 otomobil hasar gördü.

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 otomobil hasar gördü.

Batuhan Kazancı yönetimindeki 16 KB 680 plakalı otomobil, Beyazıt Caddesi'nde yan yoldan çıkan Mahmut Yılmaz yönetimindeki 16 KOD 55 plakalı otomobille ardından park halindeki 16 D 0265 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 16 D 0265 plakalı otomobilde park halindeki 16 RE 861 plakalı otomobilin üstüne çıktı.

Park halindeki iki otomobilin de hasar gördüğü kazanın ardından hasarlı araçları çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:50 Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel
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