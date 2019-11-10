Son Dakika Haberleri: Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 24 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 24 yaralı

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 24 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk iki kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 24 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk iki kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde, Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, Necati Konuş yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve Mustafa A. kontrolündeki 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necati Konuş kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aynı hastaneye götürülen kızı Elif Konuş'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 23 yaralının da tedavileri sürüyor.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.

Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 05:56:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 24 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]