Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
46 dakika önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Bursa- İzmir
kara yolu Yenikaraağaç Mahallesi mevkinde Eren Bayraktar yönetimindeki 35 ADF 906 plakalı otomobil, Mustafa Işık
idaresindeki 06 FP 7218 plakalı tırın 06 BIN 195 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
Tuncay Karakurt
'un kullandığı 10 Z 6176 otomobil ise yol kenarındaki araca çarparak refüje savruldu.
Kazada, sürücü Karakurt ve aracında bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:35 Kaynak: AA
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