Bursa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Yolu Caddesi'nde Ankara istikametine seyreden bir otomobil, Yüksek İhtisas Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette seyreden başka bir araca çarptı.

Arkadan gelen 9 aracın da kazaya karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine yan yollardan sağlandı.

Kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.