Bursa'da ziraat odalarında ayçekirdeği çiftçilerine uyarı - Son Dakika

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, ayçekirdeği çiftçilerini, ithal üründe gümrük vergisi indirimini bahane ederek, fiyatları aşağı çeken tüccarlara karşı uyardı.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde sosyal medya ve basında, ithal çerezlik ve yağlık ayçekirdeğinin gümrük vergilerinin düşürülmesi konusunun gündeme getirildiğini belirtti.

Çelik, sosyal medyadaki söylentiler ile yapılan yanlış haberlerin çiftçilere zarar verdiğini vurgulayarak, "Tüccarlar ve bu işi yapanlar, çiftçiden ucuz mal alıp piyasayı manipüle etme çabasında. İnegöl ve Yenişehir'deki ayçekirdeği çiftçilerini bu konuda uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş da Türkiye'nin ithal ayçekirdeğine ihtiyacı olmadığını dile getirerek, "Gümrük vergisi indirimlerini sebep gösteren tüccar, hasat günlerinde fiyatları 2,5-3 liraya çekti. Bu, çiftçiyi mağdur edecek bir hareket." değerlendirmesinde bulundu.