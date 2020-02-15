Bursa'da zirve yarışında kritik randevu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursa'da zirve yarışında kritik randevu - Son Dakika Spor

Bursa'da zirve yarışında kritik randevu

6 saat önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Bursa'da zirve yarışında kritik randevu, System.String[]

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Adana Demirspor ile mücadele edecek.


TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor, yarın saat 16.30'da evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından deplasmanda Osmanlıspor'u yenerek taraftarını mutlu eden ve ligde 3. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, puan durumunda 4. sırada bulunan ve en önemli rakiplerinden biri olan Adana ekibi karşısında 3 puan arayacak. Kritik karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.


İki takımda kritik eksikler var


Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren mücadelesinde iki ekipte de önemli eksikler bulunuyor. Bursaspor'da bu sezon 6 asisti bulunan kanat oyuncusu Burak Kapacak sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Adana Demirspor'da ise geçtiğimiz hafta Adana derbisinde gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Hamidou Traore, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.


Muhammed Şengezer ilk kez rakip oluyor


Bursaspor - Adana Demirspor karşılaşması kaleci Muhammed Şengezer için ayrı bir önem taşıyor. Sezon başında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olan ve devre arasında Adana ekibine kiralanan kaleci genç file bekçisi, kariyerinde ilk kez yeşil-beyazlılara rakip olarak sahaya çıkacak. Bursa ekibinin bir başka eski futbolcusu Volkan Şen ise, 2 sene sonra Bursa'ya başka bir takım forması ile gelecek.


2020 yılında yenilmediler


Devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Adana Demirspor, 2020 yılında henüz yenilgi yüzü görmedi. Adana ekibi, bu süreçte çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Balıkesirspor, Keçiörengücü ve Adanaspor maçlarını kazanan Mavi-Şimşekler, Boluspor mücadelesinde ise son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor, en son mağlubiyetini 13 Aralık 2019'da Altay deplasmanında 1-0 kaybederek yaşadı.


25 bin taraftar bekleniyor


Bursasporlu taraftarların bu kritik karşılaşmaya ilgisinin yoğun olduğu öğrenildi. Maç saatinde satılan bilet sayısının 16-17 bine ulaşabileceği ve 8 bin 740 kombineli taraftar ile birlikte stadyumda 25 bin futbolseverin olabileceği kaydedildi. Yeşil-beyazlı futbolseverler, hafta içinde sosyal medyada stadyumu doldurmak için çağrılarda bulundu. - BURSA

Adana Demirspor, Bursaspor, Bursa, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı Emlakçıda bulunan 3,5 milyon lira değerindeki kobra zehrine kimse sahip çıkmadı Adana'da 3.5 milyon liralık kobra zehri ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 19:00:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da zirve yarışında kritik randevu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]